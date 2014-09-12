Санду изъявила желание реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС

Глава Молдавии раскрыла будущее Приднестровья и евроинтеграции.

Молдавские власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Европейский союз для того, чтобы не допустить дестабилизации в республике. Соответствующее заявление глава государства Майя Санду сделала в эфире местного телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"). Ранее политик заявляла, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. Она говорила о том, что кризис в стране можно будет урегулировать после вступления Кишинева в Евросоюз.

Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС. Власти теперь стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать. Майя Санду, президент Молдавии

Президент Молдавии отметила, что власти делают все возможное для того, чтобы помочь жителям левобережья. В процессе реинтеграции чиновники намерены учитывать и национальные интересы жителей Приднестровья. При этом Майя Санду заметила, что ситуация зависит не только от Кишинева. В не самом позитивном сценарии для страны, европейская интеграция страны может осуществиться в два этапа.

Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei