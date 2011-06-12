Санду заявила, что Молдавия продолжит наращивать оборонный потенциал

Президент Молдавии оценила помощь, которую ЕС оказывает стране в целях безопасности.

Кишинев продолжит активно наращивать оборонный потенциал с помощью стран коллективного Запада и работать ради обеспечения защиты и безопасности страны. Соответствующее заявление сделала глава государства Майя Санду, выступая в вечерней программе для телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

У нас есть несколько проектов, связанных с безопасностью, которые мы обсуждаем с нашими внешними партнерами. Мы выражаем свою озабоченность вопросами безопасности в контексте СВО в регионе и просим поддержки любого рода.... Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что во вторник национальная армия Молдавии получила партию техники от Европейского союза в рамках Европейского фонда мира (EPF) для боевых подразделений саперов и службы медицинской помощи. Такие сведения общественности предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне в республике.

Санду пригрозила оппозиции отсутствием допфинансирования.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei