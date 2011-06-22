Санду пригрозила оппозиции отсутствием допфинансирования

Президент Молдавии объяснила, какие города и села не получат финансирование от ЕС.

Населенные пункты Молдавии, в которых на выборах победила оппозиция или кандидаты, не разделяющие проевропейские взгляды правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и руководства республики, не получат от Кишинева дополнительное финансирование. Соответствующее решение приняла глава государства Майя Санду. Она заметила, что мэры сел и городов не должны думать, что получать денежную помощь со стороны Евросоюза в том случае, если они не поддерживают евроинтеграцию.

Деньги из государственного бюджета будут распределены по принципу справедливости. Деньги, поступающие из Евросоюза, от налогоплательщиков из стран ЕС, пойдут... где власти поддерживают наш курс. Майя Санду, президент Молдавии

Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье