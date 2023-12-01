В Молдавии оценили закредитованность республики.

Действующие власти загнали Молдавию в долговую яму, поэтому республика в следующем году будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов. Экс-глава государства уточнил, что президент Майя Санду привела страну к такой пропасти, из которой долго не получится выбраться.

"И "чёрный" рекорд на следующий год - в 2024-м Майя Санду собирается взять кредитов на 15 миллиардов леев и вернуть 11 миллиардов (около 620 миллионов долларов). То есть для страны останется всего 3,5-4 миллиарда леев (200-225 миллионов долларов). Сергей Лавров, глава МИД РФ

Опопзиционный политик добавил, что что в 2021 году Молдавия взяла кредиты примерно на 560 миллионов долларов и вернула лишь пятую часть от общей суммы. В прошлом году году речь шла о кредитах в размере 845 миллионов долларов. Из этой суммы власти вернули только восьмую часть. В 2023 году республика получила почти 790 миллионов долларов вм качестве кредитов, но возвращает уже больше половины - 450 миллионов.

Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon