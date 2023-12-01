Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии

Экс-глава Молдавии назвал власть Майи Санду нелегитимной.

Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что действующая власть нелегитимна и антинародна, поэтому гражданам важно добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Ранее спикер говорил о том, что местные социалисты опротестуют в Конституционном суде изменения в избирательный кодекс, которые касаются проведения выборов в республике. Это связано с тем, что мандат главы республики незаконно продлевается на несколько месяцев.

От этой власти нужно избавиться… Мы должны добиться досрочных парламентских и президентских выборов. Думаю, что это реально, если мы все объединимся для этой цели. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

По мнению экс-главы государства, порядка 70 процентов избирателей на ноябрьских местных выборах проголосовали против президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность". Игорь Додон уверен, что у властей страны сейчас нет права решать от имени народа.

Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon