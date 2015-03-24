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Додон объяснил, почему Санду уволила генпрокурора Стояногло

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Экс-глава Молдавии назвал высказывания президента циничными.

Президент Молдавии Майя Санду хотела видеть в кресле генерального прокурора республики лояльного к ней человека для борьбы с местной оппозицией. Соответствующее мнение в рамках онлайн-брифинга с журналистами высказал экс-глава Молдавии, действующий лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Специалист заметил, что Стояногло же был близок к завершению своего расследования в отношении кражи миллиарда долларов из банковской системы страны. 

Санду всегда был нужен карманный прокурор, с помощью которого она сажала бы в тюрьму своих политических оппонентов, через что прошел и я, и пугала бы других ключами от тюрьмы. Вот почему она незаконно отстранила Стояногло, а потом назначила послушных прокуроров, которых поматросила и бросила.

Игорь Додон, президент Молдавии

Игорь Додон уверен в том, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и лично Майя Санду прибегнули к политическому вмешательству в работу Генеральной прокуратуры. Политик рассказал о циничности заявлений Майи Санду о том, что Молдавия потеряла бы больше, если бы Стояногло остался в должности.

Додон обвинил прозападное руководство Молдавии в разрушении государства.

Фото и видео: YouTube  / Igor Dodon

Теги: генпрокуратура, игорь додон, майя санду
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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