Политик объяснил, какие четыре шага приведут к развалу республики.

Прозападное руководство Молдавии ведет страну к разрушению и втягивает ее в войну. Соответствующее мнение в рамках онлайн-брифинга с журналистами высказал экс-глава Молдавии, действующий лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Специалист заметил, что жители могут наблюдать за сценарием разрушения за счет работы внешних кураторов. Он пояснил, что реализации плана Майе Санду требуется сделать всего четыре шага: закрыть неугодные власти СМИ, арестовать и преследовать оппозицию, милитаризировать республику и войти в НАТО.

Четвертый – раскол церкви, сейчас мы как раз наблюдаем эти попытки. Санду ведет нас, к сожалению, по пути разрушения страны. Власти хотят понравиться Западу, раскалывают молдавское общество и втягивают страну в войну. Игорь Додон, политик Молдавии

Напомним, что глава Молдавии Майя Санду сообщила общественности об увеличении расходов на оборону. Она отметила, что стратегическое партнерство с американскими властями станет основным аспектом для национальной стратегии безопасности в республике. Политик сочла Россию наибольшей опасностью для страны.

Санду: "Молдовагаз" может выплатить "Газпрому" только $9 млн.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon