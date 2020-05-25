Санду: "Молдовагаз" может выплатить "Газпрому" только $9 млн

Глава Молдавии объяснила результаты проведенного аудита.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика может выплатить только девять из 700 миллионов долларов задолженности российской компании "Газпром". Соответствующее заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала Vocea Basarabiei. Расхождение в сумме связаны с тем, что аудит исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" выявил, что $400 млн долга якобы не подлежат взысканию из-за истечения срока давности, а еще 276 миллионов долларов долга якобы не подтверждены документально ни самим "Молдовагазом", ни "Газпромом".

У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 9 миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов. Майя Санду, глава Молдавии

Российское предприятие, которому принадлежит контрольный пакет акций "Молдовгаза", заявила о том, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки природного газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения имеющегося энергетического соглашения по урегулированию исторической задолженности республики.

Додон высказался о рассмотрении вотума недоверия правительству Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei