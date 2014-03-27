Додон высказался о рассмотрении вотума недоверия правительству Молдавии

Политик оценил процесс вотума недоверия в парламенте Молдавии.

Экс-глава Молдавии, действующий лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал цирком процесс рассмотрения в республиканском парламенте вотума недоверия кабинету министра премьера страны Дорина Речана. Специалист заметил, что разочарован уровнем политического дискурса. Политик обратил внимание на то, молдавские министры не дали ответа ни на один вопрос политической оппозиции. При этом социалисты никогда не позволят себе превратить заседание парламента в цирковое представление.

Вопрос к правительству Речана: вы министры или те, кто ходят в цирк? Где простое уважение по отношению к оппонентам? Господа министры, вы не актеры, вы министры, которые должны нести ответственность, вы государственные служащие, а вы ведете себя как актеры. Я разочарован уровнем политического класса - имею в виду тех, кто у власти. Такого не было в истории Республики Молдова. Спуститесь на землю. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Напомним, что Вотум недоверия инициировала оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов в республике. Процесс рассмотрения длился около 10 часов. Предоставление финального отчета о работе правительства заняло больше семи часов. На трибуне местного парламента выступил сам премьер-министр, а также руководители всех министерств. В результате оппозиционному блоку не хватило голосов коллег для того, чтобы отправить все правительство в отставку.

Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon