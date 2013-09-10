Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях

Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов Европейского союза для того, чтобы достигать своих целей по удержанию власти. Соответствующее заявление политик сделал в эфире на собственном YouTube-канале в рамках брифинга с журналистами сделал местный лидер оппозиционной в стране Партии социалистов, экс-глава республики Игорь Додон.
Майя Санду использует для достижения своих целей флаг Европейского союза и послов. Поддержка европейской интеграции Молдовы при Майе Санду падает, потому что вы, уважаемые послы, входите в ее группировку и молчаливо позволяете ей все беззакония.
Игорь Додон, экс-глава Молдавии
Депутат полагает, что через несколько лет в Кишиневе не останется желающих вступить в ЕС, поскольку под предлогом процесса европейской интеграции в республике вводится цензура, идет борьба с местной оппозицией, притесняются фермеры и экономические агенты.
Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти.
Фото и видео: YouTube / Igor Dodon
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