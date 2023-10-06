Молдавия не вступит в ЕС сразу после решения вопроса ПМР, считают власти

Олег Серебрян оценил шансы Кишинева на вступление в ЕС.

Окончательное урегулирование приднестровского вопроса уже не является строгим условием для вступления Кишинева в Евросоюз. Такое мнение огласил местный вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире проекта Jurnal TV. По словам чиновника, украинский кризис изменил отношение европейского региона к странам "Восточного партнерства". В частности, речь идет о блоке Молдавия-Грузия-Украина.

Разумеется, желательно, чтобы приднестровский конфликт был бы урегулирован до того, как мы станем членом Евросоюза, но Брюссель не выдвигает уже это строгое условие. Раньше да... Прежний подход ЕС заключался в следующем: кипрская модель считалась менее удачным примером, который не должен повторяться. Олег Серебрян, политик Молдавии

Олег Серебрян подчеркнул, что во время рабочего визита в Кишинев Жозеп Боррель отметил, что не существует взаимозависимости между процессом реинтеграции территории и процессом европейской интеграции. Эксперт добавил, что власти из Кишинева намерен поэтапно возвращать регион левобережья Днестра в "правое поле Молдавии"

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Фото и видео: YouTube / Jurnal TV