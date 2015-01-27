Додон считает, что Санду покинет Молдавию перед выборами

В Кишиневе рассказали о том, как могут пройти президентские выборы в стране.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что действующий лидер республики Майя Санду покинет страну перед президентскими выборами, чтобы не отвечать за совершенные на посту главы государства нарушения. Избирательный процесс запланирован на осень 2024 года. Майя Санду пока что официально не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок, однако женщина не исключила подобной возможности. По мнению оппозиционного политика, глава страны одписала скандальные поправки в избирательный кодекс, которые запрещают представителям оппозиционных движений участвовать в выборах в том случае, если они подозреваются в незаконном финансировании политических сил.

Думаю, что ближе к президентским выборам Майя Санду сбежит из страны. Ее здесь ничего не держит. Однако где бы она ни находилась, ей придется ответить за все беззакония. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Экспет добавил, что Майя Санду смогла принять как минимум одним хороший закон, который позволяет судить людей, не находящихся в стране. Игорь Дадон уверен, что такой закон будет использован в конечном итоге по отношению и к ней.

Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon