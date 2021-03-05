Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться

В Молдавии прокомментировали внесенные Кишиневом поправки в избирательный кодекс страны.

Бывший молдавский президент Игорь Додон считает, что бороться с "беззаконием властей", которые за месяц до выборов меняют избирательный кодекс, можно только протестами всех оппозиционных сил республики. Соответствующее заявление политик сделал в эфире на YouTube-канале. Специалист уверен в том, что принятые властями поправки будут затрагивать не только движение "Шор", так как документ позволяет чиновникам отстранить от участия в выборах любого, кто получит статус подозреваемого в незаконном финансировании политической силы.

Давайте объединяться оппозицией, но письма в ЕС и Брюссель ничего не стоят, объединяться стоит только на протестах. Майя Санду и партия "Действие и солидарность" боятся только протестов. Я готов к этому, давайте объединимся, встретимся неофициально, обсудим план... Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у "Газпрома".

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon