Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у "Газпрома"

Кишинев больше не будет закупать природный газ у российской компании "Газпром". Соответствующее объявление сделал местный министр по энергетике в республики Виктор Парликов, выступая на площадке Евроатлантического форума устойчивости. Чиновник пояснил, что страна смогла получить ресурсы из альтернативных источников, закупив газ в европейском регионе.
Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями. Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом".
глава Минэнерго Молдавии
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Фото и видео: YouTube / Primul în Moldova TV Translations
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