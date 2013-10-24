Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у "Газпрома"

Виктор Парликов рассказал, что страна нашла газ дешевле, чем продает Россия.

Кишинев больше не будет закупать природный газ у российской компании "Газпром". Соответствующее объявление сделал местный министр по энергетике в республики Виктор Парликов, выступая на площадке Евроатлантического форума устойчивости. Чиновник пояснил, что страна смогла получить ресурсы из альтернативных источников, закупив газ в европейском регионе.

Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями. Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом". глава Минэнерго Молдавии

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Фото и видео: YouTube / Primul în Moldova TV Translations