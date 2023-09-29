Додон прокомментировал идею вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья

Политик оценил слова Майи Санду о вступлении в ЕС.

Официальное заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что республика может вступить в состав Евросоюза без Приднестровья является предательством родины. Такое мнение в эфире регулярного брифинга с журналистами высказал экс-президент страны, действующий лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Он оценил слова Санду, которая не исключила возможную интеграцию в ЕС только правобережья. По ее мнению, территориальный конфликт в регионе можно будет урегулировать после вступления в организацию.

Заявление Майи Санду — вот настоящее предательство родины. Вы пытаетесь мне "пришить" дело о предательстве родины, когда сами готовы отказаться от части территории страны. Останетесь и без ЕС, и без Приднестровья. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon