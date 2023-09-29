Политик рассказал, на что направлена работа Майи Санду и властей Кишинева.

Большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией. Такую уверенность в рамках брифинга с журналистами высказал местный лидер оппозиционной в стране Партии социалистов, экс-глава республики Игорь Додон. Специалист пояснил, что действия равящей партии "Действие и солидарность" и президента страны Майи Санду под диктовку западных кураторов направлены на разрыв любых контактов с Москвой.

Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с РФ, чтобы были прямые авиарейсы из Кишинева в Москву. С нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Игорь Додон обратил внимание на то, что в России временно или постоянно находятся сотни тысяч молдавских граждан, которыми никто из нынешних властей не занимается.

Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon