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Додон уверен, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией

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Политик рассказал, на что направлена работа Майи Санду и властей Кишинева.

Большинство граждан Молдавии хотят стратегического партнерства с Россией. Такую уверенность в рамках брифинга с журналистами высказал местный лидер оппозиционной в стране Партии социалистов, экс-глава республики  Игорь Додон. Специалист пояснил, что действия равящей партии "Действие и солидарность" и президента страны Майи Санду под диктовку западных кураторов направлены на разрыв любых контактов с Москвой.

Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с РФ, чтобы были прямые авиарейсы из Кишинева в Москву. С нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет.

Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Игорь Додон обратил внимание на то, что в России временно или постоянно находятся сотни тысяч молдавских граждан, которыми никто из нынешних властей не занимается.

Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon

Теги: игорь додон, майя санду, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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