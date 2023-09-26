Санду объяснила нежелание признавать Гуцул членом правительства Молдавии

Глава Молдавии рассказала об уголовном преследовании за подкуп избирателей.

Глава Молдавии Майя Санду заявила в эфире местного телеканала TV8 о том, что не торопится признавать главу Гагаузии Евгению Гуцул членом национального правительства из-за уголовного дела о подкупе избирателей. Политик пояснила, что власти уважают выбор граждан, однако все избранные чиновники должны работать на благо интересов страны, а не коррумпированных группировок. Президент республики уверена в том, что существуют "реальные доказательства" несоблюдения законодательства на территории Гагаузии, однако прокуроры должны выяснить, кто именно ответственен в этом

На имя нового башкана заведено уголовное дело из-за подкупа избирателей и незаконного финансирования, поэтому я не вижу повода торопиться. Мы будем ждать ответы от прокуратуры на некоторые вопросы. Майя Санду, президент Молдавии

Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон.

Фото и видео: YouTube / TV8