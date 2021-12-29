В Молдавии допустили разрыв газового контракта с "Газпромом" из-за аудита долга

Андрей Спыну рассказал, что страна ищет альтернативу российским энергетическим поставкам.

В Молдавии допустили разрыв энергетического контракта с российской компанией "Газпром" из-за аудита долга местной газораспределительной фирмы. Такое заявление в эфире республиканского телевидения Jurnal TV сделал вице-премьер Андрей Спыну. Власти страны беспокоятся о том, что поставщик ресурсов может отказаться от соглашения, если его не устроит проведенная на условиях Кишинева проверка. Из-за этой угрозы чиновники уже два месяца изучают другие альтернативные источники газа, способные обеспечить потребности Молдавии. Кабмин анализирует возможность использования мазута, наращивание объемов "зеленой энергетики".

"Газпром" прислал свои предложения по поводу условий, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. "Газпром" может расторгнуть действующий контракт. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Вице-премьер Молдавии уточнил, что разрыв контракта с российской стороной может привести к серьезным проблемам со снабжением республики электроэнергией. Это связано с тем условием, что поставляющая большую ее часть Молдавская ГРЭС в Приднестровье работает именно на газе.

"Молдовагаз" вовремя оплатит "Газпрому" поставки газ в феврале.

Фото и видео: YouTube / Jurnal TV

