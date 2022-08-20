Сейчас силы безопасности Сомали оцепили территорию гостиницы.

В Могадишо восемь человек погибли при нападении террористов на отель Hayatt. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "Франс Пресс" дал командир органов безопасности Мохамед Абдикадир. Эксперт уточнил, что жертвами стало мирное население в столице Сомали.

Силы безопасности продолжают нейтрализацию террористов, которые были оцеплены в комнате в здании отеля. Большинство людей были спасены. Мохамед Абдикадир, командующий

Напомним, что ранее источник из Goobjoog сообщал о трех взрывах в районе гостиницы и стрельбе. Другие источники добавили, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности Сомали с боевиками радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" (запрещенная на территории России террористическая организация). Напомним, что членыв движения ведут вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали. Они также препятствуют гуманитарной миссии ООН в регионе.

В Крыму разгромили ячейку "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Фото и видео: Telegram / Военный Осведомитель