Террористы находились в Ялте и Джанкое.

В Крыму разгромили ячейку "Хизб ут-Тахрир"* (террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ от 2003 года). Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Уточняется, что законспирированная экстремистская ячейка была ликвидирована на территории Ялты и города Джанкой.

В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве установили, что боевики работали при координации эмиссаров с территории Украины. Они занимались целенаправленной работой по распространению в России террористической идеологии среди представителей ислама. Во время обысков силовики нашли у подозреваемых запрещенную литературу и прочие пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители. По факту произошедшего ведутся уголовные дела.

В Карачаево-Черкесии ФСБ РФ предотвратила теракт.

Фото и видео: ЦОС ФСБ