В Карачаево-Черкесии ФСБ РФ предотвратила теракт

Мужчина признался в подготовке террористической акции в прокуратуре и военкомате региона.

В Карачаево-Черкесии российские силовики задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военнослужащих в регионе. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. По данным правоохранительных органов, в городе выявлен местный житель 1992-го года рождения, который является приверженцем неонацистской идеологии

… Вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор". пресс-релиз ФСБ РФ

По указанию членов украинской террористической организации молодой человек планировал взорвать прокуратуру, а также здание военкомата. После совершения преступления мужчина планировал скрыться на территории Украины. Силовики из надзорного ведомства нашли в тайнике по месту жительства подозреваемого два самодельных взрывных устройства. Бомбы имели мощность порядка трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Также обнаружены другие компоненты для изготовления опасных устройств, запрещенную экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям органов правопорядка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.

"Правый сектор" - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.

В Липецке пойманный ФСБ диверсант признался в подготовке теракта на автостанции.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России