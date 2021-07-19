В Минздраве россиян предостерегли от бани и алкоголя после вакцинации

Также рекомендуется на некоторое время воздержаться от спорта и больших физнагрузок.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что после прививки от COVID-19 придется воздержаться от употребления алкогольных напитков и посещения бань и саун. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 24".

По его словам, также рекомендуется на некоторое время воздержаться от спорта и больших физических нагрузок.

Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что данным рекомендациям необходимо следовать людям с нарушением сердечного ритма. По словам Мурашко, от бань и алкоголя придется воздержаться на три дня до и после вакцинации от коронавируса.

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