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В Минздраве россиян предостерегли от бани и алкоголя после вакцинации

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Также рекомендуется на некоторое время воздержаться от спорта и больших физнагрузок. 

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что после прививки от COVID-19 придется воздержаться от употребления алкогольных напитков и посещения бань и саун. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 24".

По его словам, также рекомендуется на некоторое время воздержаться от спорта и больших физических нагрузок. 

Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что данным рекомендациям необходимо следовать людям с нарушением сердечного ритма. По словам Мурашко, от бань и алкоголя придется воздержаться на три дня до и после вакцинации от коронавируса.

Ранее россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела.

Видео: Youtube / Россия 24

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей,

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