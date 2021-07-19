Мурашко: поражение легких при COVID-19 стало развиваться вдвое быстрее

Также министр заявил о выявлении новых симптомов коронавируса.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время поражение легких у ковид-пациентов стало развиваться примерно вдвое быстрее. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Он подчеркнул, что если раньше поражение легких происходило к шестым-седьмым суткам, то сегодня оно может возникать уже к третьим-четвертым.

Появились ряд новых симптомов [коронавирусной инфекции], отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

По его словам, данную особенность нужно учитывать на ранних стадиях, так как это может помочь сохранить здоровье пациентов. Кроме того, министр указал на важность противовирусной терапии.

Напомним, глава центра Александр Гинцбург заявил, что прививать подростков от COVID-19 могут начать до 20 сентября. По его словам, 5 июля в Москве начались исследование вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В мероприятиях участвуют 100 добровольцев.

Ранее мы сообщали, что ученые из Британии научились предсказывать тяжесть коронавируса по слюне.

Видео: Youtube/Россия 24