В Минздраве РФ оценили реакцию на вакцинацию у пациентов.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко посоветовал вызвать врача, если температура держится более 36 часов после прививки. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-1". Эксперт объяснил, что если после укола температура держится более 24-36 часов, то это повод для обращения к врачу.

В случае ...если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Российский министр полагает, что также важно, насколько вырастает температура у пациента. Он заметил, что аллергические реакции на препарат после вакцинации встречаются в единичных случаях. В период высокого риска заражения Минздрав советует повторять вакцинацию каждые полгода. Для ревакцинации подходят все разрешенные на территории РФ препараты.

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на 9,5%.

Фото: Правительство России