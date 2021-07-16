Глава Минздрава РФ оценил готовность реанимационных отделений к приему пациентов с тяжелым протеканием коронавируса.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на 9,5%. Такое заявление чиновник сделал на очередном заседании президиума координационного совета при кабмине РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом правительство совместно с регионами по стране развернуло порядка 228,5 инфекционных коек. Прирост по данному показателю за последнюю неделю составил 4%.

Рост числа госпитализированных с ковидом за неделю составил 9,5% Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что в отделениях интенсивной терапии из-за заражения коронавирусом сейчас находятся 5 200 пациентов. Они лежат в реанимациях. Число нуждающихся в реанимационной защите, а также ИВЛ растет. Прирост составляет 7,5% за неделю. При необходимости Минздрав РФ готов единовременно развернуть по стране 25 тысяч коек для тяжелых пациентов.

Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в России нет.

Видео: Правительство России