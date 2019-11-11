Чиновник заявил, что ОЭСР могли взять данные за 2018 год, а не за 2017-ый.

В Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран мира. По словам замминистра ведомства Олега Салагая, данные у организатора старые. Если бы Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) составляла свой доклад, основываясь на сведениях не 2017-го а 2018-го года, то Россия не вошла бы в список. Реакция чиновника размещена в его Telegram-канале.

Также чиновник подтвердил сведения о том, что что страна показала самое большое снижение употребления спиртных напитков с 2007 года.

Это очень хорошо, поскольку высокое потребление тесно ассоциировано с высокой смертностью прокомментировал спикер

Данные рейтинга подтверждают эффективность мер борьбы по антиалкогольной политике и корректность данных, собранных Министерством здравоохранения России.

Ранее Piter.tv писал о том, что со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка и ликера.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Science Channel