В Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран мира. По словам замминистра ведомства Олега Салагая, данные у организатора старые. Если бы Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) составляла свой доклад, основываясь на сведениях не 2017-го а 2018-го года, то Россия не вошла бы в список. Реакция чиновника размещена в его Telegram-канале.
Также чиновник подтвердил сведения о том, что что страна показала самое большое снижение употребления спиртных напитков с 2007 года.
Это очень хорошо, поскольку высокое потребление тесно ассоциировано с высокой смертностью
прокомментировал спикер
Данные рейтинга подтверждают эффективность мер борьбы по антиалкогольной политике и корректность данных, собранных Министерством здравоохранения России.
Ранее Piter.tv писал о том, что со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка и ликера.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Science Channel
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