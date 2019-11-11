Россия вошла в десятку самых "пьющих" стран мира

Однако страна не попала даже в топ-5.

Организация экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце". опубликовала рейтинг самых "пьющих" стран мира. Россия вошла только в десятку. Первое место заняла Литва. В среднем житель государства пьет по 12,3 литра алкоголя ежегодно. В топ-5 вошли Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7), Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

В России же показатель достиг всего 11,1 литра в среднем на душу населения. Из-за этого россияне разделили с Венгрией лишь седьмую строчку рейтинга. Отмечается, что потребление алкоголя в России значительно сократилось с 2007 года. Тогда страна серьезно опережала другие государства по данному параметру.

Отметим, что противовес создан и список из стран, в которых спиртным увлекается наименьшее количество жителей. Туда попали Индонезия, Турция, Израиль, Индия, Коста-Рика. Лидер рейтинга победил с показателем в 0,3 литра в год на душу населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития онкологии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Daily Conversation, National Geographic