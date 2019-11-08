Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития онкологии

Впрочем, речь идет не обо всех видах рака, а только об онкологических заболеваниях печени.

Вечные споры о том, вреден или полезен кофе продолжаются - в том числе и на уровне светил науки. Очередную новость о профилактической ценности бодрящего напитка в сфере предупреждения онкологии вбросило авторитетное издание MedicalXpress. Оно ссылается на исследование врачей из Университета Квинс в ирландском Белфасте. Эксперты провели экперимент с участием 472 000 человек и установили: регулярное употребление кофе в разумных количествах снижает риск развития рака печени.

Отметим, что выводы были сделаны по итогам изучения статистических данных. То есть, выявленная тенденция является предположением, а не аксиомой.

Результаты исследования показали, что у любителей кофе, молотого или растворимого, риск развития этого типа онкологии был на 50 процентов ниже по сравнению с остальными пациентами. Как отмечают ученые, употреблявшие напиток добровольцы чаще других курили, употребляли алкоголь, имели высокий уровень холестерина, однако это не увеличило их шансы заболеть раком. Вести.Ру

В своей гипотезе ирландские исследователи ссылаются на значительное содержание антиоксидантов и кофеина в кофе и кофейных напитках. Не исключено, что именно эти вещества благотворно влияют на состояние печени и снижают риск развитие онкологии в этом органе человеческого тела.

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