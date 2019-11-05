Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка и ликера

Алкоголь пролежал под водой более ста лет.

Шведские и исландские дайверы подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера. Алкоголь пролежал под водой более ста лет. Об этом пишет The Local.

В 1917 году немецкая подлодка задержала шведский пароход S/S Kyros, который направлялся в Петроград (ныне Петербург). На борту судна были 65 коробок с коньяком и ликером. Капитан принял решение потопить шведское судно, поскольку алкоголь считался контрабандой. Экипаж благополучно вернулся в Швецию, а вот бутылки вместе с кораблем затонули.

В 1999 году обломки корабля удалось обнаружить. Однако погружение в то время представляло опасность для дайверов. Подготовка заняла несколько лет.

"Важность события невозможно переоценить: ведь мы не просто нашли редкий коньяк и ликер — это часть истории Российской империи", — говорится в сообщении.

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Видео: YouTube / Very News