Во время съемок фильма "Вечные" Marvel произошло ЧП

Голливудскую актрису Анджелину Джоли и звезду сериала "Игра престолов" Ричарда Мэддена эвакуировали со съемок из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел 4 ноября на съемочной площадке фильма "Вечные" Marvel на Канарских островах. Здесь нашли неразорвавшуюся мину, предположительно, времен Второй мировой войны. Сообщается, что на этом месте в начале 40-е гг. находилась база гитлеровцев.
Снаряд перевезли в безопасное место. Побережье продолжают обследовать саперы. Съемки фильма временно приостановлены.
Кинолента "Вечные" киностудии Marvel рассказывает о расах могущественных существ — Вечных и Девиантах. Их создали инопланетные богоподобные существа Целестиалы в ходе экспериментов над людьми. Премьера запланирована на ноябрь 2020 года. В фильме также снимаются Сальма Хайек и Кит Харрингтон.
Ранее в сети появились первые кадры со съемок нового фильма Marvel "Вечные".
Видео: YouTube / Looper, Тизер Хайп
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