Во время съемок фильма "Вечные" Marvel произошло ЧП

Актеров пришлось эвакуировать из-за бомбы времен Второй мировой войны.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли и звезду сериала "Игра престолов" Ричарда Мэддена эвакуировали со съемок из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 4 ноября на съемочной площадке фильма "Вечные" Marvel на Канарских островах. Здесь нашли неразорвавшуюся мину, предположительно, времен Второй мировой войны. Сообщается, что на этом месте в начале 40-е гг. находилась база гитлеровцев.

Снаряд перевезли в безопасное место. Побережье продолжают обследовать саперы. Съемки фильма временно приостановлены.

Кинолента "Вечные" киностудии Marvel рассказывает о расах могущественных существ — Вечных и Девиантах. Их создали инопланетные богоподобные существа Целестиалы в ходе экспериментов над людьми. Премьера запланирована на ноябрь 2020 года. В фильме также снимаются Сальма Хайек и Кит Харрингтон.

Ранее в сети появились первые кадры со съемок нового фильма Marvel "Вечные".

Видео: YouTube / Looper, Тизер Хайп