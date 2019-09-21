Появились первые кадры со съемок нового фильма Marvel "Вечные"

В роли главной героини Тены выступит Анджелина Джоли.

В сети появились первые кадры со съемок нового супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные". В роли главной героини Тены выступит Анджелина Джоли.

Съемки фильма проходят в Великобритании. На снимках Анджелина Джоли в светлом парике и белом платье рассеивает пепел по озеру. Сюжет держится в секрете. Однако из комиксов известно, что героиня Джоли бессмертна.Она умеет телепортироваться, летать и генерировать силовое поле.

В "Вечных" также сыграет Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие актеры. Выход супергеройской картины запланирован на ноябрь 2020 года.

Фото: Twitter / Tres

Видео: Youtube/ Seymour Studios, Looper, Marvel Entertainment