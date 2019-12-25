В Минздраве назвали суточную норму потребления мандаринов

Врач объяснил, сколько можно съедать мандаринов без вреда для организма.

В Минздраве России назвали суточную норму потребления мандаринов. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила диетолог из НМИЦ эндокринологии Фатима Дзгоева. Эксперт не рекомендует употреблять больше четырех мандаринов в день.

Терапевт из центра "Здоровое и спортивное питание" Екатерина Бурляева уточнила, что продукт имеет небольшую калорийность. Именно поэтому мандарины можно советовать людям, которые следят за своей фигурой. Мандарины содержат витамины группы В, С, А, а также каротин, магний, кальций и фосфор. Прожилки также полезны, так как содержат клетчатку.

В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов.

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