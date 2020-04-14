Увидеть результаты введенных ограничений можно будет через неделю.

В Минздраве назвали дату появления эффекта от борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал главный эпидемиолог страны Николай Брико в интервью журналистам телеканала "Россия 24". По информации от медика, оценить приблизительные результаты от введенного режима самоизоляции и других ограничений можно будет примерно через неделю.

Где-то через неделю они уже будут видны прокомментировал спикер

Николай Брико заявил, что рост количества заболевших в Москве стал итогом массовых нарушений среди местного населения. Большое количество москвичей стало пренебрегать правилами всеобщей самоизоляции за последние две недели. Медик напомнил, что по воздуху инфекция COVID-19 способна передаваться от зараженного к "жертве" на расстоянии в четыре метра. На поверхностях вирус может оказывать жизнеспособным до нескольких дней.

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Видео: kremlin.ru