В Москве от пневмонии скончался 39-летний ученый.

В больнице в Коммунарке умер специалист по Большому адронному коллайдеру. Об этом рассказали авторы Telegram-канала МК днем 14 апреля. По данным журналистов, 39-летний ученый скончался от пневмонии, вызванной инфекцией.

Известно, что специалист из института ядерных исследований РАН Данила Тлисов 21 марта вернулся из Франции. Уже к 4 апреля его состояние ухудшилось. Его пришлось госпитализировать. Медики провели тест, который подтвердил наличие COVID-19. Позе у пациента выявили пневмонию.

Напомним, что Тлисов работал в лаборатории моделирования физических процессов. В 2016 году он стал лауреатом премии эксперимента CMS. Его отметили за большой вклад в работу над радиационной стойкостью передней считывающей электроники нового поколения.

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Фото: ИЯИ РАН

