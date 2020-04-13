Минздрав: в России разработали препарат от коронавируса

В скором времени начнутся его клинические исследования.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о разработанном препарате от коронавируса. Его клинические испытания должны начаться в ближайшее время. Об этом Мурашко заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Препарат разработала российская компания, он является аналогом лекарства, который тестировался врачами в ряде других стран.

Компания 13 апреля, должна внести пакет документов, после этого будет произведена оценка доклинических исследований. И через 10-12 суток после этого начнутся клинические испытания.

Также Михаил Мурашко рассказал, что онлайн-курсы для помощи больных коронавирусом уже прошли более миллиона человек.

Ранее Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек.

Видео: kremlin.ru