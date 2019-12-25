Белорусский президент уверил, что "сражаться" будут за каждого человека.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек. Лидер страны считает, что они скончались от хронических заболеваний — сердечно-сосудистой недостаточности, недостаточности лёгких, сахарного диабета. Лукашенко добавил, что к ним просто добавился коронавирус. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Никто от коронавируса в нашей стране не умрёт. Я публично об этом заявляю, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что его убеждение основано на опыте предыдущих лет. Также Лукашенко заявил, что белорусские специалисты уже нашли нужные комбинации лекарств для лечения COVID-19. Президент уверил, что "сражаться" будут за каждого человека.

И если этот человек не опустит руки, то он обязательно поправится, - добавил Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости. По его мнению, они субъективно освещают мероприятия по борьбе с распространением инфекции в республике. Лукашенко отметил, что российские журналисты дают "гадкую" информацию.