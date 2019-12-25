Единственный способ избежать заболевания — это самоизоляция.

В Минздраве рассказали, на каком расстоянии можно заразиться коронавирусом. По словам эпидемиолога ведомства Николая Брико, COVID-19 передаётся на расстоянии четырёх метров. Об этом говорят исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые провели для ВОЗ.

Он отмечает, что именно поэтому важно носить медицинские маски. А также мыть руки и использовать антисептики. Брико отметил, что единственный способ избежать заболевания — это самоизоляция.

Ранее Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом. Российское военное ведомство перестало публиковать данные о заражениях новой инфекцией в рядах вооружённых сил. Последние данные публиковались 4 апреля, после этого все отчёты прекратились.