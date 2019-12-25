Российское военное ведомство перестало публиковать данные о заражениях новой инфекцией в рядах вооружённых сил.

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом. Российское военное ведомство перестало публиковать данные о заражениях новой инфекцией в рядах вооружённых сил. Последние данные публиковались 4 апреля, после этого все отчёты прекратились.

Специалисты заявляют, что это вызывает опасения. При том что российские военные хорошо изолированы, это не исключает того факта что коронавирус мог появится и врядах российской армии. И Отсутствие же отчётов Минобороны РФ вызывает ещё больше вопросов.

На данный момент известно, что в военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тысяч инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя — 11 из них направлены на работу в сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии.