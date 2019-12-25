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СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии
Сегодня, 11:24
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lesjasap

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии

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К 30 марта в ВС РФ выявлено не менее трех зараженных COVID-19.

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на собственный источник. По данным военного эксперта, в российских ВС выявлено минимум три случая инфицирования COVID-19 на 30 марта.

Источник издания рассказал, что Минобороны направило правительству отчет о заболевших коронавирусом. В списке пациентов оказались прапорщик 1994-го года рождения, полковник и мичман Северного флота. Последние два пациента госпитализированы. Полковник находится в больнице в Коммунарке. По предварительным подсчетам, с инфицированными контактировали по меньшей мере 60 военнослужащих. С другими носителями вируса сталкивались еще 130 человек. Все они изолированы. Следы инфекции в их организме не обнаружены.

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Теги: армия, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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milenka1985
Сегодня 12:26

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Аноним
Сегодня 12:04

В массах и будет самое массовое заражение-и умерших будет больше, жаль молодых ребят.

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