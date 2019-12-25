В Минздраве дали рекомендации по прививке от гриппа

Михаил Мурашко обозначил категории граждан, которым рекомендуется вакцинация против гриппа.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил во время брифинга с журналистами о том, что рекомендует сделать прививку от гриппа нескольких категориям пациентов. В список попали медицинские работники, люди с ожирением, болезнями сердца, легких и сахарным диабетом.

Мы рекомендовали бы вакцинацию этим категориям пациентов. Просто безопасней для собственного спокойствия пройти вакцинацию против гриппа Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Специалист объяснил, что медики должны сделать прививки против гриппа ради того, чтобы обезопасить пациентов, с которыми они работают. Объем вакцинированного персонала в медицинских учреждениях должен составлять минимум 80-85%.

Мурашко: первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель.