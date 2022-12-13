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В Минюсте США заявили о планах начать передачу российских активов Киеву

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Эндрю Адамс рассказал о судьбе российских средств, которые пойдут на восстановление Украины.

В США заявили о планах начать передачу российских активов Киеву. Соответствующей информацией поделился представитель американского министерства юстиции Эндрю Адамс, который выступил с лекцией в Гудзоновском институте. Эксперт пояснил, что на текущий момент речь идет о части денег, которые остаются замороженными на Западе.

В будущем мы также намерены начать передачу изъятых активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий.

Эндрю Адамс, сотрудник Минюста США

После начала проведения российской специальной военной операции на Украине страны коллективного Запада усилили санкционное давление на Москву. В частности, были заморожены активы РФ на сотни миллиардов долларов. 

Белый дом будет работать со спецпрокурором по делу о хранении Байденом секретных файлов.

Фото и видео: YouTube / Hudson Institute

Теги: гудзонский институт, заморозка активов, конфискация активов, минюст, эндрю адамс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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