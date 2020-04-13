В Минюсте США заявили, что привлекут к ответственности всех виновных в штурме Капитолия

Лиза Монако рассказала о продолжении расследования преступления от 6 января 2021 года.

Первый заместитель американского министра юстиции и генерального прокурора США Лиза Монако подтвердила намерение Вашингтона привлечь к ответственности виновных в беспорядках у здания Конгресса. Речь идет о массовых протестах, которые происходили в столице 6 января 2021 года. Чиновница заметила, что власти не интересует вопрос относительно того момента, какого уровня должности те занимали на момент совершения преступления. Соответствующее заявление гостья мероприятия сделала в рамках дискуссии, посвященной вызовам для национальной безопасности, организованной на площадке экспертного центра Silverado и компанией Google.

Я не могу предсказать вам, какому еще числу лиц будет предъявлено обвинение и на какой срок это растянется…Мы следуем за фактами и буквой закона, куда бы они нас ни привели. Мы продолжим это делать…. Лиза Монако, замглавы Минюста США

Чиновница напомнила о том, что прокуроры, занимающиеся этим делом, продолжат расследование. На текущий момент обвинение предъявлено более чем 840 подозреваемым. В частности, дела касаются заговора, призывам к мятежу. Лиза Монако отметила, что говорит о силовых попытках оппозиции помешать мирной передачи власти в Белом доме.

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