В Минюсте США не исключили изъятия яхты Вексельберга и передачи вырученных средств Украине

Эндрю Адамс объяснил, что деньги пойдут на компенсацию жертвами спецоперации.

В Минюсте США не исключили изъятия яхты российского бизнесмена Виктора Вексельберга и передачи вырученных с нее денежных средств Украине в качестве предоставления помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление от этом в видеоинтервью местному изданию The Washington Post сделал руководитель рабочей группы профильного ведомства по вопросам исполнения санкций против российской стороны. Эксперт считает, что основной статьей, куда деньги будут отправляться, станет компенсация жертвам.

Средства, полученные в результате изъятия собственности, когда активы полностью реализованы, должны быть использованы и могут быть использованы так, как решит генпрокурор, при соблюдении определенных правил, которые устанавливают ограничения. Эндрю Адамс, представитель Минюста США

Напомним, что еще 4 апреля испанская гражданская гвардия сообщила общественности о том, что наложила арест на яхту Вексельберга под названием Tango, находящуюся на Балеарских островах. Операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами.

США изъяли средства российского бизнесмена Константина Малофеева.

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