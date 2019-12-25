США изъяли средства российского бизнесмена Константина Малофеева

Генпрокурор и Минюст США рассказали, что предприниматель пытался избежать санкционного давления.

США утверждают, что изъяли средства российского предпринимателя Константина Малофеева. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами в американском министерстве по юстиции сделал генеральный прокурор Меррик Гарленд. По сведениям от иностранного чиновника, профильное ведомство изъяло у бизнесмена миллионы долларов. По версии Минюста Вашингтона, россиянин пытался избежать санкционного давления и продолжал свою деятельность по тайной покупке и управлению СМИ по европейскому региону.

Мы продолжим принимать меры против всех олигархов РФ, пытающихся обойти санкции, будем блокировать их активы и деятельность. И неважно, насколько сложные схемы они используют. Меррик Гарленд, генеральный прокурор США

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако в свою очередь выступила на пресс-конференции Минюста с утверждением о том, что бизнесмен Константин Малофеев нарушал введенные против него санкции, организовывая работу журналистов прокремлевской направленности. Также власти США нейтрализовали "глобальный ботнет", связанный с Россией, из-за которого "могли быть заражены тысячи устройств".

США вводят блокирующие санкции против Альфа-банка.

Фото и видео: YouTube / The Justice Department

