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США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Сегодня, 21:44
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США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

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Любые активы Сбербанка и Альфа-банка, затрагивающие финансовую систему США, будут заморожены, гражданам США будет запрещено вести бизнес с ними.

В среду, 6 апреля, стало известно, что власти США введут полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. В рамках рестрикций  их активы будут заморожены.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, заявили, что любые активы Сбербанка и Альфа-банка, затрагивающие финансовую систему США, будут заморожены, гражданам США будет запрещено вести бизнес с ними.

В Сбербанке заявили, что на их работе санкции существенно не скажутся.  По данным источника Reuters, под ограничения США не попадают транзакции, связанные с оплатой энергоносителей.

Ранее мы писали, что Франция завершила подготовку к гуманитарной операции в Мариуполе.

Фото: pexels
 

Теги: альфабанк, сбербанк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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