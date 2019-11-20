США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Любые активы Сбербанка и Альфа-банка, затрагивающие финансовую систему США, будут заморожены, гражданам США будет запрещено вести бизнес с ними.

В среду, 6 апреля, стало известно, что власти США введут полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. В рамках рестрикций их активы будут заморожены.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, заявили, что любые активы Сбербанка и Альфа-банка, затрагивающие финансовую систему США, будут заморожены, гражданам США будет запрещено вести бизнес с ними.

В Сбербанке заявили, что на их работе санкции существенно не скажутся. По данным источника Reuters, под ограничения США не попадают транзакции, связанные с оплатой энергоносителей.

Ранее мы писали, что Франция завершила подготовку к гуманитарной операции в Мариуполе.

Фото: pexels

