Франция завершила подготовку к гуманитарной операции в Мариуполе

Габриэль Атталь уточнил, что инициатива была предложена Макроном во время телефонного разговора с Путиным.

Франция завершила подготовку к проведению международной гуманитарной операции в Мариуполе. Об этом на брифинге с журналистами рассказал государственный секретарь местного правительства Габриэль Атталь. Чиновник заметил, что париж занимается организацией по эвакуации мирных жителей украинского населенного пункта. В настоящее время французские представители ждут одобрения российской стороны конфликта по указанной миссии.

…Обеспечила бы доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и позволила тем, кто этого желает, покинуть город. Операция спланирована и может быть проведена, но важно получить согласие российских властей. Габриэль Атталь, госсекретарь кабмина Франции

Госсекретарь кабмина министров Франции подчеркнул, что гуманитарную инициативу президенту Владимиру Путину во время телефонных переговоров изложил Эмманюэль Макрон.

Ле Мэр: под санкции может попасть энергетика, но нет ясности по экспорту нефти и угля.

Фото: YouTube / Élysée