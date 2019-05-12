Ле Мэр: под санкции может попасть энергетика, но нет ясности по экспорту нефти и угля

Минфин Франции сообщил, что страны ЕС ищут компромисс по энергетическому вопросу.

Французский министр по экономике Брюно Ле Мэр заявил прессе о том, что Евросоюз хочет ужесточить санкции против России, но пока что у международного сообщества нет ясности по энергетической сфере. В особенности речь идет относительно экспорта нефти и угля. Стороны пытаются найти компромисс. Такими сведениями чиновник поделился с европейскими журналистами во время прибытия на заседании Совета ЕС по финансам.

Все страны ЕС хотят ужесточить санкции против России после трагических событий этих выходных. Компромисс между странами ЕС по санкциям имеет ключевое значение, поскольку от него зависит эффективность. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Днем ранее европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони признался СМИ Евросоюза в том, что энергетические санкции против российского газа сейчас не обсуждаются.

Глава Минфина Франции рассказал, за счет чего ЕС может расширить санкции.

Фото и видео: European Commission