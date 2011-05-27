В Минтрансе пересмотрят стоимость строительства ВСМ Москва — Петербург

По словам замглавы Минтранса Валентина Иванова, сейчас завершают разработку проектной документации.

Стало известно, что Минтранс РФ актуализирует в следующем году стоимость строительства ВСМ между Москвой и Петербургом. Об этом пишет Интерфакс.

По словам замглавы Минтранса Валентина Иванова, сейчас завершают разработку проектной документации. В следующем году ее передадут на госэкспертизу. После уточнения проектного решения и стоимости начнут активную работу по обоснованию строительства, отмечает Иванов.

Известно, что выходы из Москвы и Петербурга будет необходимо синхронизировать с обустройством центральной части магистрали. Наиболее капиталоёмким станет участок Москва — Алабушево, его также планируется использовать для движения по МЦД-3.

Напомним, Смольный не отказывался от сноса исторических зданий под ВСМ. Трассу, скорее всего, не будут строить на средства из Фонда национального благосостояния. О том, что от проекта вовсе решили отказаться, не говорилось.

Чтобы снести девять исторических зданий (Кокоревы склады), нужно было внести корректировки в закон Петербурга № 820-7 "О границах зон охраны...". Несмотря на протест петербуржцев, в том числе петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, предварительное решение было принято. Проект еще должен рассмотреть Общественный совет при КГИОП, а затем его отправят на согласование в Министерство культуры РФ.

Фото: Piter.tv

