Смольный не отказывался от сноса исторических зданий под ВСМ

Снос девяти исторический зданий должны согласовать в Минкультуры.

В КГИОП не получали информации об отмене строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург. В связи с этим проект объединенных охранных зон объектов культурного наследия, который допускает снос исторических зданий на Лиговском проспекте, не изменился. Об этом узнал "Коммерсант Санкт-Петербург".

На прошлой неделе "Ведомости" со ссылкой на два близких к правительству источника сообщили о том, что трассу, скорее всего, не будут строить на средства из Фонда национального благосостояния. О том, что от проекта вовсе решили отказаться, не говорилось.

Чтобы снести девять исторических зданий (Кокоревы склады), нужно было внести корректировки в закон Петербурга № 820-7 "О границах зон охраны...". Несмотря на протест петербуржцев, в том числе петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, предварительное решение было принято. Проект еще должен рассмотреть Общественный совет при КГИОП, а затем его отправят на согласование в Министерство культуры РФ.

Вместо складов хотят построить вокзал для ВСМ. Активист Ярослав Костров предложил для этих целей использовать ТРЦ "Галерея".

Фото: citywalls.ru