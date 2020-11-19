В Минстрое не исключили продление программы льготной ипотеки после середины 2021 года

Ирек Файзуллин рассказал о поддержке правительства строительной отрасли в период распространения коронавируса.

В Минстрое России не исключили продление программы льготной ипотеки под 6,5% после середины 2021 года. Об этом рассказал глава профильного ведомства Ирек Файзуллин в рамках выступления на XIV Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

В 2021 году, как мы знаем, это программа сохраняется. И мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранилась и далее. Будем смотреть на ту ситуацию, которая сложится в середине следующего года в этом направлении Ирек Файзуллин, глава Минстроя России

Напомним, что Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках до 1 июля 2021 года. В Минстрое добавили, что данная программа дала импульс для строительной отрасли в условиях пандемии COVID-19. Чиновник уточнил, что правительству удалось подстегнуть спрос покупателей на жилье.

Минстрой изменит правила строительства больниц с учетом опыта работы в пандемию.

Видео: YouTube / GC KORTROS